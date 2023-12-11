آخرهم وفد مجلس الأمن.. كيف أصبح معبر رفح نافذة العالم لتفقد أوضاع غزة؟

منذ اندلاع الحرب في غزة، وتعرض المدنيين إلى حصار مطبق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوافد العديد من المسؤولين الدوليين البارزين إلى معبر رفح، لتفقد الأوضاع ومتابعة وصول المساعدات، والسعي لإدخال المساعدات إلى القطاع.

تأتي زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلى معبر رفح البري، اخر هذه الزيارات، حيث زار الوفد الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، وتفقد المساعدات في مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش.

وكان محافظ شمال سيناء قد استقبل الوفد خلال زيارته إلى المحافظة اليوم في مطار العريش الدولي، حيث استهل الوفد زيارته للمحافظة بتفقد المساعدات في مطار العريش الدولي، وعقد لقاءا موسعا للاستماع إلي الجهود المصرية في استقبال وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وإرسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة وفد مجلس الأمن بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

وقيل وفد مجلس الامن، قام بزيارة معبر رفح البري لتفقد الاوضاع عدد من المسؤولين الدوليين، إليكم أبرزهم.

الأمين العام للأمم المتحدة يعقد مؤتمرًا صحفيًا في معبر رفح

في 20 أكتوبر الماضي، توجه أنطونيو غوتيريش إلى معبر رفح الحدودي لعقد مؤتمر صحفي عالمي من مدينة رفح، وذلك بعد إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني، نفاد مخزوناته في قطاع غزة تمامًا.

وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن حزنة الشديد بشأن الوضع الإنساني في غزة، وقال إن وراء المعبر الذي يفصل مصر عن القطاع، "يوجد مليونا شخص يعانون بشكل هائل بدون ماء أو غذاء أو دواء أو وقود. وعلى هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء. هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة. نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع".

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه لشعب وحكومة مصر، وقال إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح الحدودي مع غزة

في نوفمبر الماضي، زار فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، معبر رفح البري بشمال سيناء، وذلك خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وقال بعد زيارته:" لقد عدت للتو من معبر رفح، شريان الحياة الرمزي لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي".

وأكد على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر لتوفير المساعدات والشاحنات في المعبر، قائلًا:" ودور مصر أساسي في نواحٍ كثيرة، إذ لا غنى عنه في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي إخراج المصابين منها".

مدعي المحكمة الجنائية يزور معبر رفح

فيما زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي، في اكتوبر الماضي، ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وقال كريم خان إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلًا "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور معبر رفح

زارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، 18 نوفمبر الماضي، معبر رفح البري واطلعت على الإجراءات المحيطة بدخول المساعدات الإغاثية واستقبال المصابين من قطاع غزة بسيارات الإسعاف المصرية.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، بدور مصر في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة رفضها للتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقاءها اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.