متحدث الخارجية: مصر لا تدخر أى جهد لضمان توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن مصر لا تدخر أي جهد لمواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لضمان توصيل المساعدات الكافية والمستدامة إلى غزة.

وأضاف السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "شراكة ممتازة وراسخة بين مصر والأمم المتحدة في الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين".

وجاءت تصريحات أبوزيد تعليقًا على زيارة وفد من مجلس الأمن للعريش ومعبر رفح للاطلاع على جهود مصر لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.