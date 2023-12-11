إصدار سندات بـ2.5 مليار دولار.. مخطط أمريكي لمواجهة الانكماش للأزمة المالية

سلطت وكالة بلومبرج الاقتصادية، الضوء على الائتمان البنكي في الولايات المتحدة الامريكية الذي يدخل رسميًا إلى منطقة الانكماش، مشيرة الى أن البنوك الامريكية تضع شروطًا صارمة للإقراض في سابقة لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأضافت الوكالة أن البنك الأمريكي يصدر سندات مرتبطة بالائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار مرتبطة بمجموعة من قروض السيارات، كما ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 42000 دولار حتى مع تعرض الأسهم والسندات لضربة قوية.

بيع واستثمارات لأول مرة

ولفت أن هذه هي المرة الأولى التي يبيع فيها بنك أمريكي هذا النوع من التوريق، وفقًا لتقرير التصنيف الأولي الصادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وتسمح هذه السندات بشكل فعال للمصدر بنقل مخاطر الائتمان المرتبطة بالقروض الأساسية إلى المستثمرين، وقد زادت شعبية السندات المرتبطة بالائتمان في الآونة الأخيرة، حيث من المقرر فرض قواعد رأس المال الجديدة كجزء من لوائح بازل 3 المقبلة، مما يدفع البنوك إلى البحث عن طرق لتحسين ميزانياتها العمومية.

وكجزء من الصفقة، يقوم بنك الولايات المتحدة، الذي يمول شراء السيارات في جميع أنحاء البلاد من خلال شبكة من الوكلاء، بنقل مخاطر الائتمان على مجموعة تضم أكثر من 97000 قرض سيارة مع الاحتفاظ بها في ميزانيته العمومية. وتنص الصفقة الأولى على بيع ما يقرب من 289 مليون دولار من السندات للمستثمرين.

وقالت ميسي دولسكي، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في شركة Varde Partners: “أعتقد أن كل بنك من المرجح أن يبحث في خيارات نقل المخاطر في الوقت الحالي”، "لديك الآن توقعات الجهات التنظيمية بشأن الشكل الذي ستبدو عليه لعبة بازل 3 النهائية، وتتعرض البنوك لضغوط لتحسين ميزانياتها العمومية."

شركة Rival Santander هي شركة مُصدرة منتظمة للسندات المرتبطة بائتمان السيارات، على الرغم من أن صفقاتها تميل إلى أن تكون أصغر بكثير. وأصدرت مؤخرًا سندات مرتبطة بائتمان السيارات بقيمة 115.5 مليون دولار في يونيو.