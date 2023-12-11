جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

حصد محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023، بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية

وتوج هدف محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم الأهلي في الهلال السوداني الموسم الماضي والذي كان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

المرشحون لنيل جوائز «كاف» لعام 2023

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

1- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

2- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

3- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)

جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

1- النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الإسباني)

2- الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا (راسينج لويسفيل الجنوب إفريقي)

3- الزامبية باربارا باندا (شنغهاي شينجلي الصيني)

جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية

1- الكونغولي فيتسون مايلي (بيراميدز)

2- الناميبي بيتر شالوليل (صن داونز الجنوب إفريقي)

3- الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية

1- البوتسوانية رفيلوي ثوليكيلي (صن داونز الجنوب إفريقي)

2- المغربية فاطمة تكناوت (الجيش الملكي المغربي)

3- الجنوبية إفريقية ليبوهانج راماليبي (صن داونز الجنوب إفريقي)

جائزة أفضل لاعب شاب

1- المغربي عبدالصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)

2- السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي)

3- السنغالي أمارا ضيوف (ميتز الفرنسي)

جائزة أفضل لاعبة شابة

1- الغانية كمفورت يبواه (أمبيم داركوا الغاني)

2- المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي)

3- النيجيرية ديبورا أبيودون (بيتسبروه بانثيرز الأمريكي)

جائزة أفضل حارس مرمى

1- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

2- المصري محمد الشناوي (الأهلي)

3- المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)

جائزة أفضل حارسة مرمى

1- المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي المغربي)

2- النيجيرية شياماكا ننادوزي (باريس إف سي الفرنسي)

3- الجنوب إفريقية أنديلي دلاميني (صن داونز الجنوب إفريقي)

جائزة أفضل مدرب (فئة الرجال)

1- الجزائري عبدالحق بن شيخة (مدرب سيمبا التنزاني)

2- المغربي وليد الركراكي (المدير الفني لمنتخب المغرب)

3- السنغالي أليو سيسيه (المدير الفني لمنتخب السنغال)

جائزة أفضل مدرب (فئة السيدات)

1- الفرنسي رينالد بيدروس (المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات)

2- ديزيريه إليس (المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا للسيدات)

3- جيري تشابالالا (المدير الفني لفريق صن داونز للسيدات)

جائزة أفضل نادٍ (فئة الرجال)

1- الأهلي (مصر)

2- الوداد البيضاوي المغربي

3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

جائزة أفضل نادٍ (فئة السيدات)

1- الجيش الملكي المغربي

2- سبورتنج كازابلانكا المغربي

3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

القنوات الناقلة لحفل جوائز «كاف»

سيتم بث حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، عبر العديد من القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

ففي إفريقيا، سيتم نقل القرعة عبر كل من (أون تايم سبورتس) في مصر، والقناة الرياضية المغربية، والتلفزيون الرسمي لكل من الجزائر وكوت ديفوار، وغانا، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا.

كما حصلت قناة (نيو وورلد تي في) على حقوق البث التليفزيوني المجاني والمدفوع في توجو، إلى جانب قناة «بي إن سبورتس» التي حصلت على حقوق بث الحفل في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وتملك شبكة «كانال بلس» حقوق بث حفل توزيع جوائز «كاف» في فرنسا والدول الإفريقية الفرانكفونية.