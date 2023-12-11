جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الإثنين، عن حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023.

وتفوق الأحمر على منافسيه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي في الموسم الماضي عند حصد لقب دوري الأبطال بل حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما أحرز كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022.

كما شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في فبراير الماضي واحتل المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي 2 / 4.

