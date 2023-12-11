الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تضاعف مشاركة الناخبين بالانتخابات الرئاسية وسط أنغام الأغاني الوطنية ومشاركة ذوي الهمم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تواصل إقبال الناخبين بكثافة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين بلجان بالإسكندرية.

وتضاعف الإقبال على التصويت في الفترة المسائية، وحرصت جميع فئات المجتمع على الإدلاء بأصواتهم.

وحرص الناخبون على الاحتفال بهذا العرس الانتخابي حيث رددوا الأغاني الوطنية مؤكدين عشقهم لمصر وترابها.

وعيهم وحبهم الشديد لمصر

كما حرص ذو الهمم والقدرات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليقدم المجتمع بكافة طوائفه صورة تعكس وعيهم وحبهم الشديد لمصر.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا/ مقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

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نواب التنسيقية يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

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اصطفاف عشرات المواطنين أمام لجان العجوزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، امس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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