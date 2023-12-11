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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب التنسيقية يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأدلى محمود بدر عضو مجلس النواب عن التنسيقية بصوته في مدرسة الشهيد رضوان حبيب الثانوية التجارية مدينة شبين القناطر، فيما أدلت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة الثانوية الزراعية بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

فيما صوتت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية بصوتها في مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول في القاهرة، فيما أدلت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بمدرسة صلاح الدين الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، وصوت النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بصوته في مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بالعمرانية بمحافظة الجيزة.

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