عمليات "تعليم القاهرة": إقبال كثيف فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، انتظام عملية التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية من داخل غرفة عمليات المديرية برفقة زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وقيادات المديرية وفريق العمل.

وتابع وكيل تعليم القاهرة انتظام أعمال التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 لحظة بلحظة، وحصر المعلمين والعاملين الذين توافدوا على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد وكيل أول الوزارة على مديرى العموم التواصل الفورى مع غرفة العمليات بالمديرية للوقوف على آخر المستجدات.

وأكدت غرفة العمليات أن الإقبال ما زال كبيرًا على التصويت فى العرس الديمقراطي 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.