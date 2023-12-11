الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "آداب عين شمس" تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يحتفل قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس بفعالية اليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة مؤتمرات كلية الآداب جامعة عين شمس؛ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشهد الاحتفال حضور كوكبة من الفنانين وأبرز الأدباء والشعراء، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وباحثي الماجستير والدكتوراه بالقسم، وذلك فى إطار مواكبة لمسيرة كلية الآداب العريقة للدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، واشراف قطاع الدراسات العليا، وتماشيا مع رسالة قسم اللغة العربية في الحفاظ على لغتنا الجميلة وحفظ لسانها وحمايتها والاحتفال بها في يومها العالمي.

نبذة عن اليوم العالمى للغة العربية

اشتهرت اللغة العربية منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب؛ ولذا تقرر أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو "العربية: لغة الشعر والفنون".

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، وإنّ اليونسكو، وإذ تصبو إلى الإشادة بزهاء اللغة العربيّة على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية.

إنّ اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلًا عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.

وتتمحور الاجتماعات التي تعقد في إطار احتفالية هذا العام حول المواضيع التالية: الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية، اللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي، اللاتينيون العرب: البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تتمثل الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 في إبراز أهمية اللغة في لم الشمل لإجراء حوار بَنّاء بين الثقافات، وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.

كلية الأداب اليوم العالمي للغة العربية جامعة عين شمس قسم اللغة العربية لغة الشعر والفنون

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