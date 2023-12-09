السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مركز الأصالة والمعاصرة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

دكتور يسري عبد الغني
دكتور يسري عبد الغني

الجميلة، تبحث عن منتجها الثقافي والفكري من يدلها؟، عنوان الاحتفالية التي ينظمها مركز الأصالة والمعاصرة، ويستضيفه أتيليه العرب للثقافة والفنون- ضي- بالمهندسين.

تفاصيل احتفالية بيوم اللغة العربية العالمي

وكشف الدكتور يسري عبدالغني لـ "الدستور"، عن تفاصيل الاحتفالية التي ينظمها مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، وذلك في الخامسة والنصف من مساء السبت 16 ديسمير الجاري، ويستضيفه أتيليه العرب للثقافة والفنون- ضي- بالمهندسين، تحت عنوان الجميلة، تبحث عن منتجها الثقافي والفكري من يدلها؟

وقال "عبدالغني": نحن نعمل منذ 2013 وشعارنا المنصة للجميع، كل الحضور ضيوف علينا لهم الحرية التامة والكاملة في التعبير والرأي، المهم الخروج بتوصيات فاعلة نرفعها إلى المسئولين كل في مجال تخصصه.

وعن احتفالية الجميلة، تبحث عن منتجها الثقافي والفكري من يدلها؟ أوضح "عبدالغني": نناقش أسباب ضعف الجميلة وكيف نتغلب عليها والطريق لأن يكون للعربية منتجها الثقافي المؤثر كما كانت على أيام الحضارة العربية الإسلامية.

ولفت "عبدالغني": كما تتحدث احتفالية الجميلة، تبحث عن منتجها الثقافي والفكري من يدلها؟، عن دور الأسرة والتعليم والثقافة والإعلام والأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وأفلام الكارتون المدبلجة على اللغة العربية.

نطالب بدور أكثر فاعلية وإيجابية لمجمع الخالدين- مجمع اللغة العربية- مع ضرورة السعي لقاموس أو معجم يناسب العصر ويكون في متناول الناشئة.

واختتم دكتور يسري عبدالغني، مدير ومؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، حديثه عن احتفالية الجميلة، لافتًا إلى ضرورة تبسيط النحو وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية والارتقاء بمستوى المعلمين وخريجي أقسام اللغة العربية والعودة إلى الأنشطة المدرسية التي كانت تحبب الناشئة في لغتهم الأم مثل المكتبة وجماعة الخطابة والصحافة والإذاعة والرقابة الجادة على مدارس اللغات ومناهجها.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد اعتمدت يوم 18 ديسمبر من كل عام، يومًا عالميًا للغة العربية، ويتزامن الاحتفال بيوم اللغة العربية هذا العام، بمرور خمسين عامًا على اعتماد هذا اليوم يومًا للغة العربية، وإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة واليونسكو.  

الجميلة يوم اللغة العربية دكتور يسري عبد الغني مركز الأصالة والمعاصرة أتيليه العرب للثقافة والفنون منظمة الأمم المتحدة اليونسكو

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