الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": مشاركة مميزة للمرأة السكندرية فى الاستحقاق الرئاسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت فرح الخولي، مراسلة الإسكندرية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الإقبال كبير على مدار اليوم الأول والثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت "الخولي" إلى أن السيدات حرصن على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الدستوري، لأنه حق وواجب على كل مواطن يكفل له الدستور حق التصويت والإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هناك كتلة انتخابية وتصويتية كبيرة في محافظة الإسكندرية، إذ تعد هي العاصمة الثانية بعد محافظة القاهرة، حيث تبلغ الكتلة التصويتة 4 ملايين و300 ألف ناخب، وهي كتلة كبيرة من الناخبين.

وتابعت: "بعد استئناف اللجان فتح أبوابها أمام الناخبين مرة أخرى بعد ساعة الراحة المقرر لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا، شهدنا على مدار اليوم الثاني وجود عدد من الناخبين كانوا في انتظار فتح اللجان، واصطفافًا من مجموعات تزداد نسبيًا كل ساعة وتدخل بسلاسة للإدلاء بأصواتها في انتخابات الرئاسة".

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن انتخبات الرئاسة 2024 تجرى بين 4 مرشحين على هذا المنصب، منهم 3 مرشحين تابعين لأحزاب سياسية والآخر مستقل.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن عملية التصويت بسيطة وميسرة، وكل الإرشادات موجودة لتعليم وحث الناخب على كيفية الإدلاء بصوته كي يكون صحيحًا دون إبطاله. 

 

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