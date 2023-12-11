"متابعة محافظة أسوان": إقبال الناخبين غير عادي ونشكر "الوطنية للانتخابات" لتوفيرها لجان للوافدين

قال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة متابعة محافظة أسوان، إن المحافظة بها 8 لجان عامة يحتووا على 254 لجنة فرعية، ويعملون تحت إشراف 323 من مختلف الهيئات القضائية، ولدينا 1170 موظفا.

وأضاف المستشار إيهاب خلف الله، اليوم الإثنين، عبر سكايب خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بشأن ثاني أيام التصويت في انتخابات الرئاسة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة غير عادي في أسوان، ونشكر الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفيرها لجان للوافدين داخل المحافظة.

وأوضح المستشار إيهاب خلف الله، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات وفرت وأنشأت 3 لجان لوافدين من بينهم لجنة في توشكى كي لا يخرج المواطن من قريته أو العامل في توشكى من عمال الزراعة والصناعة، فتم توفير لجنة هناك كي يدلي الناخبين بأصواتهم في أماكنهم.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت لجنة في أبو سمبل للوافدين، كما وفرت أيضًا لجنة في منطقة نصر النوبة، حيث يتواجد وافدين في وادي خريط ووادي النقرة بأسوان، مؤكدًا أن المتواجدين هناك من الصعب عليهم الانتقال إلى المدينة للإدلاء بأصواتهم في الانتخبات، فتم توفير لجنة خاصة بهم للتسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، أن أسوان توجد بها جزر، كانت في السابق منضمة في الانتخبات إلى مركز أسوان أو إلى مركز دراو، لكن الهيئة الوطنية للإنتخابات هذا العام وفرت لهم لجان داخل تلك الجزر بحيث لا ينتقل المواطن والناخب إلى خارج الجزيرة للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، كجزيرة هيصة التي بها 1135 صوت.

وأشار المستشار إيهاب خلف الله، إلى أن الشيء الوحيد الذي كانوا يعانون منه هو الازدحام، لكن بعد التنسيق تم تسهيل عملية التصويت في اللجان بشكل يسير.

انتخبات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.