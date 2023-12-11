مراسلة "القاهرة الإخبارية": أهالى بنى سويف مستمرون فى التوافد على اللجان الانتخابية
كشفت يوليانة سعدان مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بني سويف، عن حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، إن الكتلة التصويتية في بني سويف كبيرة بلغت نحو مليوني ناخب، موزعين على 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية.
وأضافت أن المواطنين وجهوا الشكر للدولة المصرية على كل التسهيلات التي وفرتها لهم، من الكراسي المتحركة وحتى إجراءات التصويت السلسة، حتى الأطفال حضروا مع ذويهم للاحتفال بهذه المناسبة وللتعود على المشاركة الإيجابية.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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