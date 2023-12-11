الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردًا على تقرير أمريكى.. البنتاجون: لم نمنح إسرائيل قنابل فسفورية لاستخدامها فى غزة

القنابل الفسفورية
القنابل الفسفورية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التقارير التي فضحت استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في قطاع غزة، منوهةً إلى أنها لم تمنح إسرائيل قنابل فسفورية منذ السابع من أكتوبر؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه لا يمكنها التأكد من استخدامها خلال الحرب في غزة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد تقييم بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية خلال الحرب في غزة ولم يتم فتح تحقيق حول ذلك.

وعن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لتسعين هجومًا منذ 17 أكتوبر وتم إحباط معظمها.

 


 

قنابل فسفورية الفوسفور الأبيض القاهرة الإخبارية الحرب في غزة الاحتلال البنتاجون

مواد متعلقة

المستشارة السابقة لأوباما: الولايات المتحدة صوتت لصالح حليفتها إسرائيل لمنحها مزيدًا من الوقت

"القاهرة الإخبارية" الاحتلال يطلق العشرات من القنابل المضيئة على شمال غزة (فيديو)

العاهل الأردني يطالب بتكثيف الجهود العربية لوقف إطلاق النار في غزة

“القاهرة الإخبارية”: قلق أمريكى إزاء تقارير فضحت استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض بغزة

"متابعة محافظة أسوان": إقبال الناخبين غير عادي ونشكر "الوطنية للانتخابات" لتوفيرها لجان للوافدين

المعارضة الإسرائيلية تطالب بإقالة نتنياهو: حكومته فقدت الثقة

رئيس اللجنة العامة بدمياط: انتظام التصويت بـ 167 لجنة فرعية وسط إقبال كثيف

خطة إسرائيلية جديدة تجاه لبنان.. باحثة توضح

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال