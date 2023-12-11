ردًا على تقرير أمريكى.. البنتاجون: لم نمنح إسرائيل قنابل فسفورية لاستخدامها فى غزة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التقارير التي فضحت استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في قطاع غزة، منوهةً إلى أنها لم تمنح إسرائيل قنابل فسفورية منذ السابع من أكتوبر؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه لا يمكنها التأكد من استخدامها خلال الحرب في غزة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد تقييم بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية خلال الحرب في غزة ولم يتم فتح تحقيق حول ذلك.

وعن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لتسعين هجومًا منذ 17 أكتوبر وتم إحباط معظمها.



