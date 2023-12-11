هل نجحت مؤتمرات توعية المواطنين بالمشاركة قبل الصمت الانتخابي؟.. جمال التهامي يوضح
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا تميزت بالنضج والحضارة، وأنها شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين داخل وخارج مصر.
وأوضح رئيس الحزب في حوار لقناة on، أن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أنه شاهد الحماس والتفاعل من المواطنين الذين توافدوا على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر.
وأضاف “التهامي” أن حزبه نظم مؤتمرات وندوات في عدة محافظات لتوعية الناس بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنه لاحظ استجابة إيجابية من الحاضرين الذين أكدوا على ضرورة التصويت.
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