زعيم الأغلبية: المصرى أصبح محصنًا ضد الشائعات المغرضة

قال عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت كثافة كبيرة من الناخبين في جميع اللجان، مؤكدًا أن هذا يؤكد أن الشعب المصري يعلم المخططات ضد الدولة المصرية ويعلم ما يحاك ضدها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أن الانتخابات هي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري مصطف ليحدد هدفه لاختيار رئيس يواجه التحديات، فنحن اليوم أمام مسألة قومية وأمن قومي وشعب يريد أن يحافظ على ما تم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.

آن الأوان ليعرفوا طبيعة الشعب المصري

وأكد أن الشعب المصري أصبح لديه حصانة من الإعلام المضاد والشائعات والأكاذيب ضد الوطن، والشعب هو من يرد عن دولته وهذا يعكس وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه آن الأوان ليعرفوا طبيعة الشعب المصري لأنه وقت الأزمات يُفشل كل المخططات التي يضعونها.