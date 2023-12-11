الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زعيم الأغلبية: المصرى أصبح محصنًا ضد الشائعات المغرضة

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

قال عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت كثافة كبيرة من الناخبين في جميع اللجان، مؤكدًا أن هذا يؤكد أن الشعب المصري يعلم المخططات ضد الدولة المصرية ويعلم ما يحاك ضدها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أن الانتخابات هي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري مصطف ليحدد هدفه لاختيار رئيس يواجه التحديات، فنحن اليوم أمام مسألة قومية وأمن قومي وشعب يريد أن يحافظ على ما تم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.

آن الأوان ليعرفوا طبيعة الشعب المصري

وأكد أن الشعب المصري أصبح لديه حصانة من الإعلام المضاد والشائعات والأكاذيب ضد الوطن، والشعب هو من يرد عن دولته وهذا يعكس وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه آن الأوان ليعرفوا طبيعة الشعب المصري لأنه وقت الأزمات يُفشل كل المخططات التي يضعونها.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

السيدات يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية بالفترة المسائية فى أسوان

رغم كِبر سنّها.. الحاجة سماح تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أمين القبائل العربية يقود مسيرة للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات بجنوب القاهرة

الانتخابات الرئاسية| دعم طبى لكبار السن بمحيط لجنة مدرسة أكتوبر فى أسوان

الشيمي: الشباب أصبح لديهم الوعي الكافي بالمشاركة في الانتخابات (فيديو)

استثناءً على القاعدة.. مشاركة واسعة للمرأة البدوية فى الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء (فيديو)

الفنان أحمد سلامة يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة السيدة زينب

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال