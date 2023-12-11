الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

على هامش متابعة الانتخابات الرئاسية.. وفد من البرلمان "الأورومتوسطى" فى زيارة لمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

استقبل اليوم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وفدا من برلمان البحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العنين؛ وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان "الأورومتوسطي".

وأجرى الوفد البرلمانى جولة داخل المكتبة تفقد خلالها معالمها ومتاحفها، وأعرب أعضاء الوفد في نهاية جولتهم عن سعادتهم بالمستوى الراقى الذى لمسوه خلال الزيارة.

تأتى زيارة الوفد البرلماني إلى مكتبة الإسكندرية على هامش جولته التفقدية لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى فى عدد من لجان محافظة الإسكندرية.

انتخب مديرا لمكتبة الإسكندرية فى يوليو 2022

انتخب الدكتور أحمد عبد الله زايد، مديرًا لمكتبة الإسكندرية فى يوليو 2022 خلفًا للدكتور مصطفى الفقي من قبل أعضاء مجلس الأمناء، لتولي مسؤولية أكبر صرح ثقافي في مصر.

جاء انتخاب الدكتور أحمد عبد الله زايد، مديرًا لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي، حيث تم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الأمناء، لتولي مسؤولية أكبر صرح ثقافي في مصر.

من هو مدير مكتبة الإسكندرية الجديد؟ 

الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، ومقرر لجنة التعليم بالمجلس.

مؤهلات الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية 

حصل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على درجة الليسانس في الآداب قسم الاجتماع، جامعة القاهرة 1972، ثم حصل على ماجستير في علم الاجتماع بجامعة القاهرة في عام 1976، ودكتوراه في علم الاجتماع بجامعة القاهرة عام 1981، وسبق له وأن التحق بالدراسة لمدة عامين بجامعة إيست انجليا في إنجلترا، وذلك لجمع المادة العلمية للدكتوراه من نوفمبر 1977، بمنحة من المجلس البريطاني.

أعير الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية الجديد، إلى جامعة قطر خلال الفترة بين عامي 1986 و1992، ثم قائمًا بأعمال رئيس قسم الاجتماع بجامعة قطر، ثم مديرًا لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة في ديسمبر 1994 حتى 1998، حيث يُعد مؤسس المركز، كما عمل مستشارًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية في الرياض بين عامي 1998 و2001، وأستاذ بكلية الآداب  جامعة القاهرة 2001، وأمين اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، تخصص علم الاجتماع.

الدكتور أحمد زايد وفد من برلمان البحر المتوسط البرلمان الأورومتوسطي الانتخابات الرئاسية مكتبة الاسكندرية

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