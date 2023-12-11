الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"باب رزق".. بائع فشار يستغل الزحام أمام لجان مصر القديمة لكسب قوت يومه (صور)

بائع فشار يستغل الزحام
بائع فشار يستغل الزحام أمام لجان مصر القديمة

شهدت لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة مصر القديمة، تواجد بائع للفشار حيث استغل الزحام أمام اللجنة ليكسب قوت يومه ويزيد من ربحه.

وعلي الفور، انتشرت أكياس الفشار في أيدي الناخبين وخاصة المحبين أطفالهم معهم، حيث تحول المشهد لعيد واحتفال خاصة وأن اللجنة تطل على كورنيش النيل.

ويحق التصويت فى الانتخابات الرئاسية لنحو ٦٥ مليون مواطن، يختارون بين ٤ مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى إلى أنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول واتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لـ معرفة اللجنة الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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