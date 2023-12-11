"القاهرة الإخبارية" الاحتلال يطلق العشرات من القنابل المضيئة على شمال غزة (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة، منذ قليل، أثناء البث الهوائي لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأظهرت التغطية التي رصدتها “القاهرة الإخبارية”، القنابل الضوئية تُضىء سماء قطاع غزة في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصفها للعديد من المناطق بالقطاع.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يطلق القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة، في استمرار واضح لهذا العدوان الغاشم على القطاع، حيث تتصاعد أعمدة دخان القنابل المضيئة بشكل مكثف، والتي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن القنابل المضيئة التي تسقط على قطاع غزة وتحديدًا شمال القطاع، تشير إلى استمرار هذا العدوان بكثافة على القطاع وعدم اهتمام ومبالاة اسرائيل بما يحدث داخل القطاع ومعها الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تدعمها.