المتحدث الرسم لصندوق مكافحة الإدمان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 14 بمدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقى، مؤكدا أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث في الدول المجاورة يحتم علينا جميعا الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ على استقراره وأمنه.



وأشاد مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمشاركة الكبيرة من مختلف فئات الشعب المصرى، أمس، واليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن ذلك يعد رسالة إيجابية للعالم أن الشعب المصرى يختار رئيسه في جو يتسم بالديمقراطية.



ودعا مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المواطنين من كافة الفئات، وخاصة الشباب الى المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال بناء مؤسسة الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من إنشاء العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات المختلفة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل.