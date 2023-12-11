CIB يعرض تجربته فى تمويل المبانى الخضراء لتسريع التحول لاقتصاد منخفض الكربون

قدّم البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تجربته الرائدة في تمويل المباني الخضراء خلال مؤتمر الأطراف (COP 28) المُنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك في ضوء المُساهمات الفعّالة التي يقودها البنك لتسريع التحول إلى اقتصاد مُنخفض الكربون، وقد نال ذلك حيزا كبيرا من الأهتمام خلال الجلسات النقاشية بالمؤتمر، حيث تتسبب المباني في 19% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة وتستهلك 40% من الكهرباء، ومن المتوقع أن تتضاعف النسب بحلول عام 2050، ما يزيد من أهمية البناء الأخضر لتأمين انبعاثات أقل للأجيال القادمة.

في السياق، أكدت د.داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB في جلسة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC خلال فعاليات مؤتمر (COP 28)، علي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المباني الخضراء.

أشارت إلى تجربة CIB الناجحة في دعم عملائه في قطاع البناء من خلال إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج MAGC Market Accelerator for Green Construction Program وهو أول شراكة ثنائية بين الحكومة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية في التمويل المُيسر المُختلط للتخفيف من آثار تغير المناخ.

قام البنك التجاري الدولي من خلاله بتقديم مجموعة من حلول تمويل المناخ في قطاع المباني الخضراء، إضافة الي الدعم الفني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تمكين العملاء من الحصول علي اعتماد المباني الخضراء (شهادة EDGE)، لدفع الزخم نحو انتقال اقتصادي منخفض الكربون وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر في المنطقة.

في السياق، شددت عبدالقادر، خلال جلسة أخري بالتعاون مع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، على أن اعتماد المباني الخضراء هو إحدى المنظومات الفعّالة لبرنامج "استدامة القطاعات" بـCIB، وهو برنامج مُبتكر يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء، بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

وأضافت: "لقد كان البرنامج فعالًا في دفع الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف لكثير من العملاء، مؤكدة أن إدراج الممارسات المستدامة داخل كافة القطاعات يمثل فرصة لتطبيق حلول موفرة للتكلفة وذلك يؤكد أن المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع انتقال عملائها لاقتصاد منخفض الكربون".