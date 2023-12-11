الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجدة الرومي تدعم القضية الفلسطينية: القدس ستبقى عربية وفلسطين لنا

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

حرصت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي على دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه رسالة حادة للكيان الصهيوني الغاشم بسبب ما يفعله من مجازر حرب، وقصف مجرد من الإنسانية ضد أهل غزة.

وشاركت “ماجدة” صورة بر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: "ونبقى لأنّ فلسطين للأبد ستبقى ستبقى لنا.
بِشُهدائها كَفَّنا الأرض، دَمُهم أرضٌ تَعودُ لنا، يا أعداءَ السماء والأرض، شئتم أم أبيتم، قتلتم أم أجرمتم أم دنّستم أرضنا، القدسُ ستبقى عربية وفلسطينُ لنا".

 

جدير بالذكر أنه سبق وألغت المطربة ماجدة الرومي حفلها في عمان تضامنًا، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني من القصف والدمار الشامل، منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر المنقضي، هذه الحرب التي أسفر عنها سقوط الآلاف من الضحايا والأبرياء.

وكان من المقرر أن تحيي ماجدة الرومي، الحفل في عمان، في يوم المرأة العمانية، ولكن بعد اندلاع الحرب، تم تأجيل الحفل، إذ أصدرت الأوبرا بـ مسقط، بيانا جاء كالتالي: تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط، عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كافة الحفلات الأخرى، حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ماجدة الرومي كيان الصهيوني الغاشم غزة وفلسطين القدس القضية الفلسطينية

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