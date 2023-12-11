الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط لرئيس الوزراء: العملية الانتخابية تتم فى أجواء هادئة

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتم إجراؤها على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت لاستكمال مسيرة بناء الوطن.

وقال محافظ أسيوط، إن الحديث دار حول سير الانتخابات الرئاسية داخل لجان محافظة أسيوط خلال اليومين الأول والثاني بجميع المقار الانتخابية.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة المتابعة على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في أية حالات طارئة وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح المحافظ، أن العملية الانتخابية تتم في أجواء هادئة وبشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام، لافتًا إلى المتابعة المستمرة من خلال غرفة عمليات الانتخابات المنعقدة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور كل ممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي شكاوى من كل مراكز وقرى المحافظة والتعامل معها فورًا وتذليل أية عقبات قد تحدث أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في التصويت.

ونوّه بمتابعته الشخصية من خلال جولاته الميدانية على اللجان بكل المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية وتوافر كل الاحتياجات والخدمات اللوجستية بجميع اللجان وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ارتفاع التصويت باللجان الانتخابية بالمحافظة وإقبال المواطنين على التصويت منذ الصباح الباكر، حيث توافد المواطنون من مختلف قرى ومراكز المحافظة على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وامتدت الطوابير أمام اللجان لمسافات كبيرة مما يؤكد وعي المواطن الأسيوطي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حقًا دستوريًا لكل مواطن.

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