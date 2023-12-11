الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمال "كهرباء الإسكندرية" يصوتون في الانتخابات الرئاسية

عمال كهرباء الإسكندرية
عمال كهرباء الإسكندرية يصوتون في الانتخابات الرئاسية

حرص العاملون في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بجميع قطاعاتها وفروعها، برئاسة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على المشاركة الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وأكد المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة أن غرفة العمليات المركزية قامت بها الشركة للتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وأشاد بوعي العاملين الذي ظهر من خلال تواجدهم في اللجان الانتخابية للمشاركة بفاعلية.

وأشار إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع العاملين في مختلف المناطق التابعة للشركة. فالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وحرصت الشركة على تذليل أي عوائق أمام العاملين لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل نقل لنقل العاملين إلى جميع اللجان الانتخابية.

المهندس إيهاب الفقي الكهرباء توزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الانتخابات الرئاسية

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