الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات

معتز الشناوى
معتز الشناوى

أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية وسط هدوء كبير فى أغلب اللجان الانتخابية، موضحًا أن نسبة التصويت اليوم أعلى من الأمس، كما توقعت الحملة، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين سيتزايد مع انتهاء اليوم.

العملية الانتخابية تسير بشكل جيد 

وقال المتحدث باسم حملة فريد زهران، فى تصريح لـ"الدستور"، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد فى أغلب المحافظات، مشيرًا إلى أن الحملة لم ترصد خروقات كبيرة للعملية الانتخابية، فقط بعض اللافتات لبعض المرشحين على مختلف أسمائهم بجوار اللجان أو على أسوار بعض اللجان، وكذلك حشد كبير لعدد من الأحزاب يحشدون المواطنين للمشاركة فى أغلب محافظات الجمهورية. 

وأكد الشناوى أن العملية الانتخابية تمر بسلام، وأن القائمين عليها يحرصون على إتمام الاستحقاق الدستورى، كما يحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).

المرشح الرئاسي فريد زهران صناديق الاقتراع الانتخابية العملية الانتخابية الاستحقاق الدستوري

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