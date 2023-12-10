حملة فريد زهران: "التغطية الإعلامية محايدة.. والشعب المصري يستحق الشكر"

اصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الأول لمتابعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة في بيان لها، إن غرفة عمليات الحملة انعقدت منذ الثامنة صباح اليوم، وتابعت عملية التصويت منذ اللحظات الأولى من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، وعدد من الوكلاء يزيد عن 6000 وكيل والمتواجدين في كافة مراكز الاقتراع بالمحافظات.

واشارت الحملة، إلى أنه من خلال المتابعة والمشاهدة وجب أن تتقدم الحملة بوافر الشكر إلى الشعب المصري العظيم، ولسائر أعضاء الحملة الانتخابية وللقوى الديمقراطية وللأحزاب الشركاء في الحملة وللشخصيات العامة والتي كان لهم الدور الإيجابي الرئيسي في الحشد لليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت لمرشحها.

وأشادت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتغطية الإعلامية المتميزة والتي التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها، وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.

وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات.

ولفتت الحملة الى انها قد رصدت بعض المخالفات والخروقات في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب، وقد تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات.

رسالة حملة فريد زهران للمواطنين



وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

