الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: "التغطية الإعلامية محايدة.. والشعب المصري يستحق الشكر"

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

اصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الأول لمتابعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة في بيان لها، إن غرفة عمليات الحملة انعقدت منذ الثامنة صباح اليوم، وتابعت عملية التصويت منذ اللحظات الأولى من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، وعدد من الوكلاء يزيد عن 6000 وكيل والمتواجدين في كافة مراكز الاقتراع بالمحافظات.

واشارت الحملة، إلى أنه من خلال المتابعة والمشاهدة وجب أن تتقدم الحملة بوافر الشكر إلى الشعب المصري العظيم، ولسائر أعضاء الحملة الانتخابية وللقوى الديمقراطية وللأحزاب الشركاء في الحملة وللشخصيات العامة والتي كان لهم الدور الإيجابي الرئيسي في الحشد لليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت لمرشحها.

وأشادت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتغطية الإعلامية المتميزة والتي التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها، وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.

وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات.

ولفتت الحملة الى انها قد رصدت بعض المخالفات والخروقات في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب، وقد تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات.

رسالة حملة فريد زهران للمواطنين  


وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 

المرشح الرئاسي فريد زهران الانتخابات الرئاسية غرفة عمليات الحملة عملية الاقتراع الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

متحدث حملة فريد زهران: "العملية الانتخابية تسير بانتظام.. والمشاركة واجب وطني"

"الحركة الوطنية": مشهد إقبال الناخبين على الصناديق "يعكس وعى الشعب"

رئيس حزب الحرية: ملحمة وطنية للمصريين فى الانتخابات الرئاسية

مقرر الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: المصريون لديهم وعي يستحقون عليه الشكر

حملة مواطن تشيد بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات

"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يقود مسيرة حاشدة وصولا لمقرات لجان انتخابات الرئاسة

النائبة أمل سلامة: المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على رسم خريطة المستقبل

إشادات برلمانية وحزبية بمشاركة المواطنين فى انتخابات الرئاسة: رسالة للمشككين

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل