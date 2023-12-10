الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث حملة فريد زهران: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية يليق بنا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إنه يمكن القول إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية يليق بمصر والمصريين، حيث ظهرت العملية التصويتية للمواطنين بشكل به قدر كبير من الرقي والتحضر.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد معتز الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه كانت هناك بعض السلبيات ولكن تصرفات فردية وما حدث مشهد يليق ببلادنا أن نقدم تجربة محترمة فى الانتخابات الرئاسية، معبرًا:" كافة المشاجرات التي حدثت اليوم كانت فردية ولم تنتمي لأي منظمة".

الكثافة العددية على اللجان

 وأضاف في حديثه، أن المصريين لديهم إرادة بالمشاركة الكثيفة، حيث ذهب اليوم للجان الانتخابية جميع فئات المجتمع، معبرًا:" نحن نريد بلدنا قبل أى نجاح لأى مرشح فلبدنا تستحق هذا الرقى وكل المصريين يستحقون الاحتفال بما يحدث اليوم، ونتوقع أن يكون الإقبال غدًا وبعد غد بنفس الكثافة العددية التي حدثت اليوم".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

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