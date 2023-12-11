الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعضاء مجلس الأمن الدولى يتفقدون المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، تقريرًا يفيد بتفقد أعضاء مجلس الأمن الدولي المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة.

وتأتي زيارة أعضاء مجلس الأمن فى توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزًا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتزامن الزيارة مع الانخراط الحالى لمجلس الأمن فى مناقشة مشروع القرار العربى الإسلامى، الذى قامت مصر بصياغة نصه الأولى، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس، وتضع حلولًا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.

مجلس الأمن الدولي قطاع غزة إطلاق النار في قطاع غزة مشروع القرار العربى الإسلامى مصر

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