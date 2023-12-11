الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات حزب "الجيل" بالإسكندرية: توافد كبير من الناخبين في ثاني أيام التصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد عمر عوض، مساعد رئيس حزب "الجيل الديمقراطي" وأمين عام محافظة الإسكندرية، أنه من خلال غرفة عمليات الحزب بالمحافظة، شهدت لجان مجمع المدارس بالإسكندرية اليوم، توافد كبير من الناخبين في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف "عوض"، أن أعضاء الحزب منتشرين أمام لجان الاقتراع لخدمة الناخبين جميعًا، وذلك لإرشاد الناخب إلى معرفة لجنته الانتخابية، ومساعدة كبار السن وذوي الهمم في الوصول إلى لجنة الانتخاب.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها، خاصة أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين، داعيًا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته، منوهًا بأن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلق أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن.

وأشار أمين "جيل الإسكندرية" إلى أن عدد من المتابعين الحقوقيين من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أشادوا بحياد ونزاهة القائمين على العملية الانتخابية، ووقوفهم على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة في الانتخابات حتى وقتنا هذا.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرًا انتخابيًا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

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