الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي خريجات "المرأة تقود في المحافظات" للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، بمحافظة المنوفية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتورة سحر إمام، مقرر المجلس القومي للمرأة، ومديرة شئون المرأة بالديوان العام، وذلك في إطار المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024 تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بأهمية دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها في كل الاستحقاقات الدستورية كونها شريكًا فاعلًا في بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وإدماجها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف الأصعدة.

وجدد المحافظ حرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمساهمة في تأهيل قيادات نسائية فعّالة بكل أجهزة المحافظة من خلال ثقل مهارتهن وتنمية قدراتهن بالإضافة إلى رفع المستوى العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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