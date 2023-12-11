الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نعرض لكم كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024 خلال اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا في جميع محافظات الجمهورية لاختيار رئيس الجمهورية خلال الفترة الرئاسية القادمة؛ للمشاركة في تطوير وبناء الوطن خلال الـ 6 سنوات المقبلة.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024 من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/ حيث يتأكد الناخب من كتابة رقمه القومي في البطاقة المكون من 14 رقم ويضغط على كلمة استعلم ويظهر مكان اللجنة التي سيدلي فيها بصوته في الانتخابات والتي غالبا ما ستكون في محيط سكن الناخب وفقا لأوراق ثبوت الشخصية.

ويمكن أيضا الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الوسائل المتاحة للاستعلام والتي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بإرسال رسالة عبر الرقم 1515 فيها رقم القومي للناخب ويستقبل رسالة بمكان الإدلاء بصوته في الانتخابات أو من خلال رقم خدمة دليل التليفونات عبر الرقم 140.

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آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تغلق اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية في مساء الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2023 وفقا لتصريحات اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة التصويت في الداخل من يوم 10 - 12 ديسمبر الجاري.

وتجرى عملية الفرز داخل اللجان الفرعية ومنها إلى اللجان العامة في كافة محافظات الجمهورية ويتم تجميع كافة الأصوات لكل مرشح من المرشحين للرئاسة والإعلان عنها بشكل رسمي من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات في موعد أقصاه يوم 18 ديسمبر عقب البت في الطعون المقدمة على ان تنشر النتيجة بأسماء وأرقام كل مرشح في الجريدة الرسمية بشكل رسمي.

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أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 

 1 - المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمزه الانتخابي النجمة.

 2 - المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمزه الانتخابي النخلة.

 4 - المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمزه الانتخابي السلم.

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