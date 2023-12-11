الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب ترصد إقبال أهالى سيناء على الانتخابات: "ألف رسالة ورسالة"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في إطار متابعة غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجريات العملية الانتخابية، رصدت التنسيقية تواجد أهالي سيناء أمام اللجان من شمال سيناء إلى جنوبها مرورًا بالوسط، وتجمُع المواطنين فى كل من العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد في الشمال، وكذلك تواجُد المواطنين في مسيرات كبيرة في رمانة والحسنة في الوسط، كما اصطفت قبائل سيناء في الجنوب في شرم الشيخ والطور وكاترين.

وتظهر الرسالة الصادرة من أرض الفيروز أن أهالى سيناء يقدمون رسالة جديدة للعالم في دعم الرؤية الوطنية المصرية بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، وذلك في أيام التصويت الممتدة من الأحد للثلاثاء، في انتخابات يترشح فيها 4 متنافسين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة.

ومشاركة أهالى سيناء في الانتخابات تأتى في إطار استقرار الأوضاع الأمنية، بعد تضحيات كبيرة بالدم والمال، قدمت فيها الدولة المصرية آلاف الشهداء والمصابين، كما تكلفت الحرب على الإرهاب مبالغ طائلة، وذلك حتى تصل سيناء لتلك المرحلة الآمنة في التصويت.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم، وتنشر تباعًا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيًا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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