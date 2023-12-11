الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. وأبرز الأخطاء المبطلة للصوت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية في اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك لمعرفة مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار رئيس لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات وفقا للدستور المصري.

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية

نوعت الهيئة الوطنية للانتخابات من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية حتى يتمكن المواطنين ممن لهم حق التصويت والمقيدين في قاعدة البيانات والتي تتضمن أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي فيه كل مواطن بصوته وهى كما يلي:-

1 - الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2 - الحساب الرسمي  للهيئة الوطنية للانتخابات على الفيس بوك.

3 - البريد الإلكتروني للهيئة [email protected].

4 - خدمة الاستعلام عن الدليل على خط رقم 140.

5 - خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

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كيفية الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

يدلي الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بوضع علامة صح على اسم وصورة ورمز المرشح الذي يرغب الناخب فيه وعدن وضع أى علامات أخرى في خانات باقي المرشحين لخوض الانتخابات وإلا يعد الصوت باطل وفقا للدستور المصري الذي يحكم يسر عملية الاقتراع الرئاسي 2024.

ويوجد في بطاقات الاقتراع أسماء الأربع مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وهم:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي.

2 - المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي.

3 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

4 - المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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أخطاء تبطل الصوت الانتخابي 

  • التصويت لأكثر من مرشح.
  • عدم التسجيل في السجل الانتخابي.
  • عدم التواجد في مراكز الاقتراع.
  • التخلي عن حق التصويت.
  • استخدام القلم الرصاص.
  • ترك بطاقات التصويت فارغة.
  • كتابة أى كلمة في بطاقة الاقتراع خلاف علامة صح.
  • وضع علامة صح في خانة غير المخصصة للتصويت.
  • وضع أى علامة غير صح في خانات إبداء الرأي أمام أى مرشح.
  • كتابة الناخب اسمه في بطاقة الاقتراع حتى لة وضع علامة صح أمام المرشح الراغب فيه.
  • كتابة أى كلمة أو جملة تخل بسرية التصويت.

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