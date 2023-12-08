هنا أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

ننشر لكم أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2023-2024، حيث يفصلنا يوم واحد علي موعد بدء الانتخابات الرئاسية في مصر في الداخل، لذا يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن السير ة الذاتية للمرشحين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 2023.

أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 2023

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في مصر، وهي كما يلي:

• عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

عبد الفتاح السيسي

فيما يلي نعرض لكم السيرة الذاتية لـ " عبد الفتاح السيسي"، هو الرئيس السادس والحالب لجمهورية مصر العربية وذلك منذ 3 يونيو 2014، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ترقى في المناصب العسكرية حتى عين مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع عام 2010، ثم تم اختياره وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أغسطس 2012، انتُخب سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

• فريد زهران رمز الشمس

فريد زهران

فيما يلي نوفر لكم السيرة الذاتية لـ "فريد زهران"، وهو ثاني المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 في مصر، اسمه فريد زهران أو محمد فريد سعد زهران، من مواليد القاهرة 1957، سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي.

من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

• عبد السند يمامة رمز النخلة

عبد السند يمامة

فيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لـ "عبد السند يمامة"، وهو ثالث المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 في مصر، وهو رئيس حزب الوفد الجديد منذ عام 2022 وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا، كما عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقًا.

وأعلن الترشيح للانتخابات المصرية في يوم 18 يونيو 2023.



• حازم عمر رمز السلم

حازم عمر

فيما يلي نوضح لكم السيرة الذاتية لـ "حازم عمر"، وهو رابع مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، و رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورمز ترشحه هو السلم.

رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو بمجلس الشيوخ ضمن 100 عضوا عيّنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة فيال مورا للتنمية السياحية.

ويشغل منصب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ والتي تختص بمناقشة ملفات مهمة من بينها معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي والمؤتمرات الدولية.