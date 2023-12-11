المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر سلبيات وايجابيات الانتخابات الرئاسية اليوم الأول

بدأت أمس الاحد العملية الانتخابية في جمهورية مصر العربية لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية 2024 -2030 بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يتخللها ساعة استراحة منتصف اليوم ولمدة 3 أيام، ويحق لنحو 67 مليون مصري يشكلون قاعدة بيانات الناخبين المصريين المسجلين في الداخل لكل من بلغ 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت في 25 سبتمبر 2023، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجولة الأولى منها في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 -12 ديسمبر الجاري، وكان قد جرت عملية تصويت المصريين في الخارج أيام 1-3 ديسمبر الجاري، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام 5-7 يناير 2024 وفي الداخل 8-10 من نفس الشهر.

وتستمر متابعة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابع دولي يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين، وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر 2024.

الفريق الأول "القاهرة الكبرى" محافظة القاهرة وتضم 45 لجنة عامة، وتشمل 58 لجنة للوافدين، ومحافظة الجيزة وتضم 26 لجنة عامة، وتشمل 47 لجان للوافدين، ومحافظة القليوبية وتضم 16 لجنة عامة، وتشمل 9 لجان للوافدين.

والفريق الثاني "شرق" ويشمل محافظة الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة، وتشمل 7 لجان للوافدين، ومحافظة دمياط وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الشرقية وتضم 25 لجنة عامة، وتشمل10 لجان للوافدين.

والفريق الثالث "غرب" محافظة المنوفية وتضم 12 لجنة عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الاسكندرية وتضم 18 لجنة عامة، وتشمل 36 لجنة للوافدين، ومحافظة الغربية وتضم 14 لجنة عامة، وتشمل 22 لجنة للوافدين

والفريق الرابع "الصعيد" محافظة بني سويف وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 4 لجان للوافدين، ومحافظة المنيا وتضم 13 لجنة عامة تشمل 3 لجان للوافدين، ومحافظة الفيوم وتضم 10 لجنة عامة، وتشمل 3 لجان للوافدين.

والفريق الخامس "القناة" محافظة الاسماعيلية وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 11 لجنة للوافدين، ومحافظة بورسعيد وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 5 لجان للوافدين، ومحافظة السويس وتضم 5 لجان عامة، وتشمل 6 لجان للوافدين.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات:

استمرت الهيئة الوطنية للانتخابات في تواصلها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في عدد من المحافظات والتي بثته عبر وسائل الاعلام، وذلك للوقوف حول ما إذا كان هناك ثمة شكاوى قد وردت إليهم في شأن سير العملية الانتخابية، حيث أكدوا، أن الملاحظات تتعلق بوجود طوابير طويلة من الناخبين أمام لجان الاقتراع الفرعية، وكثافة في عملية التصويت وخاصة في اللجان المخصصة للوافدين.

كما أوضحت ظهر اليوم انتظام سير عملية التصويت وفتح 11.631 لجنة فرعية داخل376 لجنة عامة أبوابها في المواعيد القانونية، فيما أشارت إلى تأخر فتح إحدى باللجان في محافظة الجيزة مبنى 44 بقسم العياط، نظرا اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي.

فيما أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في الاستعانة بخدمات الاستعلام عن المقر الانتخابي، استخدام نحو 5 ملايين مواطن، الاستعلام عن مقار انتخابهم اليوم، إضافة إلى و500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية على الرقم 5151، وكذلك 500 ألف أخرى عبر البريد.

كما تطرقت إلى وفاة رجل وسيدة أمام أبواب مراكز الانتخاب في محافظتي الدقهلية والقاهرة لأسباب صحية.

كما أوضحت الهيئة إلى تلقيها شكوى من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يتضرر من عدم توافر بطاقات التصويت بطريقة "برايل" بإحدى لجان محافظة الجيزة، فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على تدخلها على الفور وقامت بدعم تلك اللجان بالبطاقات اللازمة.

وكذلك تلقى شكاوى بشأن بطء العملية الانتخابية نتيجة الكثافة العددية أمام اللجان، مشيرة إلى التعامل سريعًا مع هذه الأزمة وحلها في الساعات الأولى من فتح اللجان.

وقائع المتابعة

وخلال اليوم الأول، تابعت الفرق الإقليمية مجريات التصويت في 18 لجنة عامة تضم 110 لجنة فرعية

حيث اتجه القسم الأول من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة القاهرة ويضم الأستاذ "عصام يونس"، القاضي "محمد الطراونة"، والأستاذة "جهدة ابو خليل"، و"رنا غانم"، "علاء شلبي"، وتابع الفريق 16 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (14 و41 و42).

فيما اتجه القسم الثاني من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة الجيزة المكون من "مجدي حلمي"، والدكتور "عبد المنعم الحر"، و"خولة مطر"، والدكتور "محمد سالم الكعبي"، وتابع الفريق 20 لجنة فرعية داخل 3 لجان عامة (3 و4 و17).

وقد وصل فريق "غرب" والمكون من "اسلام أبو العنين"، "بوبكر لركو"، "عبد الجليل يوسف" إلى محافظة المنوفية وتابع الفريق عدد 10 لجان فرعية تتبع 2 لجنة عامة (1 و6).

كما وصل فريق "إقليم القناة" والمكون "اسلام عبد ربه"، و"كمال المشرقي"، والدكتور "الحسن الإدريسي" إلى محافظة الإسماعيلية، وتابع الفريق 14 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (1 و2 و10).

في حين وصل فريق "الصعيد" والمكون من الأستاذ محمد راضي والأستاذ "ضياء الشمري"، و"مساعد العنزي" و"مصطفى عبد الكبير" إلى محافظة بني سويف، وتابع الفريق 10 لجان فرعية في 3 لجان عامة (4 و6 و7).

فيما وصل فريق "شرق" والمكون من "السيد إبراهيم"، " لخضر بنسعيد"، و"وليد عبدي" و"عمر المسالمة" إلى محافظة الدقهلية، وتابع الفريق 38 لجنة فرعية في 4 لجان عامة (1 و2 و14 و15).

ملاحظات إيجابية

- انتظام عملية التصويت بشكل ملفت

- تمسك ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة

- مشاركة المرأة بكثافة

- احتشاد في الساعات الأولى وكذا في الساعة الأخيرة من الاقتراع

- انتظام عملية التصويت في كافة اللجان

- إجراءات تأمين كبيرة على مقار الاقتراع

- إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات

- استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين

- توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم

- توافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية

- توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان

- توافر إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر

ملاحظات سلبية

· تأخر دخول متابعي المنظمة في لجان مدرسة المحسمة الإعدادية بمركز مركز القصاصين الجديدة وتضم 12 – 13 التابعة للجنة العامة 1 قسم أول الاسماعيلية، وتكرر الأمر مع لجنة رقم (6) "مكتب صحة السبع بنات" التابعة للجنة العامة 10 مركز القصاصين الجديدة، وكذا تعطيل متابعي المنظمة من دخول لجان "مدرسة أبو الهول القومية المشتركة" تتبع لجنة عام رقم 1 قسم الجيزة في محافظة الجيزة

· عدم الانضباط داخل بعض اللجان (تكدس الناخبين في بعض الأوقات).

· احتشاد أنصار المرشحين أمام بعض مقار الانتخاب وتصاعد الأغاني الوطنية في محيط مقار الاقتراع.

· لوحظ تعطل الموقع الالكتروني للهيئة لبعض الوقت خلال ساعات اليوم.

خلفية

وتعد الانتخابات الرئاسية الجارية هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل، فيما تعد الانتخابات الرئاسية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018.

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بين كلا من: الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي "عبد الفتاح السيسي" رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسي "فريد زهران" رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسي "عبد السند يمامة" رئيس حزب الوفد رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسي "حازم عمر" رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز "السلم".

وتجري الانتخابات تحت ولاية "الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" والتي تأسست خلال العام 2017 بموجب دستور مصر للعام 2014، وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 رابع استحقاق انتخابي يجري تحت ولاية وإشراف الهيئة، وأتاحت الهيئة استمرار الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وتضم قاعدة بيانات الناخبين نحو 67 مليونًا، حيث يتم تسجيل كل من يبلغ سنه 18 عامًا في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا، ويحق له المشاركة بموجب بطاقة الرقم القومي (بطاقة الهوية الداخلية).

وتجرى الانتخابات في 9376 مركز انتخابي تضم 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويشرف على عملية الاقتراع في الداخل نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، على مختلف اللجان العامة والفرعية.

ويتابع الانتخابات 14 منظمة دوليا من خلال 220 متابعًا دوليا، بالإضافة إلى 62 منظمة محلية من خلال 22340 متابعًا محليًا.

فيما يتابع 70 وسيلة إعلامية محلية الصحف والقنوات والوكالات، من خلال 4218 متابع إعلامي محلي، في حين يتابع 115 وسيلة إعلامية دولية من خلال 528 متابعًا إعلاميا، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقية.