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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

فتحت في تمام التاسعة صباح اليوم الإثنين لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أبوابها أمام المواطنين لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ توافد المواطنين على اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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