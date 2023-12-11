ناخبون يدلون بأصواتهم فى الضبعة بمطروح (فيديو)

شارك عدد من أهالي مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني من أيام التصويت.

وحرص أهالي الضبعة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم بلجنة مدرسة الحرابي الانتخابية، لدعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.