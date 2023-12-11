الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النائب محمد سليمان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة ياسر جنينة.

وكان في استقبال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شباب تنظيم مستقبل وطن الشروق، وقد حرص الدكتور محمد سليمان على تفقد اللجان الانتخابية في لجنة ياسر جنينة وأشاد بالتنظيم الرائع الذي تشهده اللجنة في مدرسة الشهيد ياسر جنينة.

وسط أجواء البهجة والفرحة توجه كبار السن وذوي الهمم منذ الصباح الباكر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2027 حاملين أعلام مصر للإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات.

وحرص أعضاء تنظيم مستقبل وطن تحت قيادة المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم على توصيل ذوي الهمم وكبار السن إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابي معبرين عن بالغ سعادتهم بهذا العرس الانتخابي، وتشهد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 حالة من الهدوء الأمني وحو ملائم لسير العملية الانتخابية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس  الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه ئ2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الأنبا دانيال يدلى بصوته فى رأس غارب بالبحر الأحمر

تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ15 يناير

رئيس سكرتيره المرأة والطفل بإتحاد عمال مصر ظهور مشرف للمرأة العاملة فى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال