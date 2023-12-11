النائب محمد سليمان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

أدلى النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة ياسر جنينة.

وكان في استقبال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شباب تنظيم مستقبل وطن الشروق، وقد حرص الدكتور محمد سليمان على تفقد اللجان الانتخابية في لجنة ياسر جنينة وأشاد بالتنظيم الرائع الذي تشهده اللجنة في مدرسة الشهيد ياسر جنينة.

وسط أجواء البهجة والفرحة توجه كبار السن وذوي الهمم منذ الصباح الباكر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2027 حاملين أعلام مصر للإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات.

وحرص أعضاء تنظيم مستقبل وطن تحت قيادة المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم على توصيل ذوي الهمم وكبار السن إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابي معبرين عن بالغ سعادتهم بهذا العرس الانتخابي، وتشهد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 حالة من الهدوء الأمني وحو ملائم لسير العملية الانتخابية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.