الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هشام يكن لـ"الدستور": مشاركتي في الانتخابات تجعلني أشعر بمسؤولية تجاه البلد (فيديو)

هشام يكن
هشام يكن

أدلى الكابتن هشام يكن نجم مصر ونادي الزمالك السابق بصوته بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الطيار بدائرة مصر القديمة.

وأكد الكابتن هشام يكن، في تصريح خاص للدستور، أن مشاركتي في الإنتخابات أو أي استحقاق دستوري تجعلني أشعر بمسؤولية تجاه البلد.

وقال نجم نادي الزمالك السابق، إن البلد شهدت العديد من التطورات والتنمية، جعلتنا نشارك من أجل صورة مصر أمام العالم.

ونوه يكن، بأن مصر تنعم بالاستقرار، خاصة أنها وسط دول تعاني من بعض الأزمات، ولكن بفضل جيشها العظيم والقيادة الحكيمة استطاعت أن تحافظ على هذا الإستقرار.

وتأتى الانتخابات فى ظل أجواء سياسية أكثر انفتًاحا، بعد أن تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وتعزيًزا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الاثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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