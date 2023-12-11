محافظ دمياط في جولة تفقدية باللجان الانتخابية: وعي أهالينا رسالة للعالم

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية، بمدن رأس البر وعزبة البرج ودمياط؛ لمتابعة عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر حتى مساء الغد الثلاثاء.

وتضمنت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة رأس البر الابتدائية ومدرستيّ عزبة البرج بنات، والشهيد أنيس الحليلى بمدينة عزبة البرج، ومدرسة نصر المتبولي بقرية السنانية، والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة دمياط، ومدرستي الشهيد محمد صابر مطاوع، والشهيد رضوان بالبصارطة بمركز دمياط.

واطمأنت المحافظ، على انتظام عملية التصويت، وتوافر كل الإمكانات للتيسير على المواطنين والتسهيل على كبار السن وذوي الهمم خلال الغدلاء بأصواتهم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت محافظ دمياط، متابعة الانتخابات بعدد ١٤١ مركزًا انتخابيًا و١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأضافت المحافظ، أن استمرار انعقاد الغرفة حتى نهاية الانتخابات وذلك للوقوف على آخر التطورات بعملية التصويت وتذليل أي عقبات قد تطرأ فورًا، وتقديم الدعم اللوجيستي لخروج الانتخابات بالشكل المشرف الذى يليق بإسم مصر.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالصورة التي قدّمها المواطن الدمياطي والتي تعكس وعيه بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات والوقوف بجانب الوطن في ظل هذه المرحلة المهمة، كما دعت أبناء المحافظة إلى النزول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.