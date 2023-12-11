الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل صحة سوهاج يترأس غرفة عمليات انتخابات الرئاسة في يومها الثاني

غرفة عمليات انتخابات
غرفة عمليات انتخابات الرئاسة في يومها الثاني

ترأس اليوم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتواجد جميع أعضاء الغرفة لمتابعة الشأن الطبي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام التصويت، حيث استعرض وكيل وزارة الصحة والسادة الحضور الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة والخدمات الطارئة وانتظام العمل بجميع المنشآت وكذلك متابعة استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات التوعية والتثقيف الصحي والتي تكثف من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في ممارسة حقهم الدستوري وكذلك متابعة الحالة الصحية للمواطنين بجميع أرجاء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا نشر العيادات المتنقلة للكشف على المواطنين في الميادين ومحيط اللجان التي تشهد إقبالًا كثيفًا للمواطنين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالمشاركة الكبيرة للعاملين بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج بالإستحقاق الرئاسي  وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة  حقهم الدستوري. 

وأكد أن مديرية الصحة بسوهاج وجميع منشآتها الصحية  توفر كافة  التسهيلات لجميع العاملين بها لممارسة حقهم الدستوري، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة.

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