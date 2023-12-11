على أنغام الأغاني الوطنية.. توافد الناخبين مع أطفالهم بلجان مصر القديمة

شهدت لجنة عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة توافد عدد كبير من الناخبين مع أطفالهم وذلك لتعزيز فكرة الإنتماء والمشاركة السياسية منذ الصغر.

واحتفل الصغار أمام اللجان بالرقص بأعلام مصر علي أنغام الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الآباء الاحتفالات معهم، وذلك لتحفيزهم عند الكبر علي ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

كما شهدت لجنة عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، تواجد كبير من قبل السيدات وذلك للمشاركة في العرس الإنتخابي لاختيار رئيس مصر القادم.

ويحق التصويت فى الانتخابات الرئاسية لنحو ٦٥ مليون مواطن، يختارون بين ٤ مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة