الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية عبر 3 أقمار صناعية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2023

زاد البحث عن القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023 المزمع إقامتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة نحو 7 أندية من بينهم نادي الأهلي المصري خلال شهر ديسمبر الجاري حيث يرغب قطاع عريض من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم والتي يتنافس فيها مجموعة كبير من نجوم كرة القدم.

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023

نقدم لعشاق رياضة كرة القدم على مستوى العالم القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023 الحاصلين على حقوق البث المباشر للبطولة والتي يمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-

تردد قناة scc السعودية الرياضية 

  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • التردد: 11747.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل التصحيح: ⅔.

تردد قناة scc السعودية الرياضية 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

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تردد قناة scc السعودية الرياضية 

  • القمر الصناعي: البدرسات.
  • التردد: 12418.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل التصحيح: ⅔.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2024

تقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يوم 12 - 22 ديسمبر 2023 بمشاركة نحو 6 أندية العربية واجنبية حيث تقام مباراة نادي الأهلي المصري يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 8 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتم افتتاح البطولة بمباراة الأتحاد السعودي ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر في تمام الاسعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2024

  • نادي الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال افريقيا.
  • نادي اتحاد جدة السعودي: الدولة المضيفة للبطولة وحامل اللقب الدوري السعودي.
  • نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا.
  • نادي أوراوا الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا.
  • نادي ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف.
  • نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.
  • نادي فلومينيسي البرازيلي: الفائز بلقب كوبا ليبرتادويس لأنريكا الجنوبية.

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