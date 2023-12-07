كورنادو لاعب اتحاد جدة يعد الجماهير بأداء مختلف في كأس العالم للأندية

قال إيجور كورنادو، لاعب اتحاد جدة، إن الأخطاء تسببت في خسارة الفريق أمام ضمك 1 /3، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف كورنادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن على فريقه نسيان تلك الخسارة والاستعداد لمونديال الأندية.

ووعد كورنادو جماهير الفريق بالظهور بأفضل شكل ممكن في البطولة، التي تستضيفها السعودية فيما بين يومي 12 و22 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال عمر هوساوي، مدافع الاتحاد، إنه يلتمس العذر الجماهير بشأن عدم رضاهم عن نتائج الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أن الاتحاد واجه العديد من الظروف الصعبة لاسيما على مستوى الإصابات.

وأضاف هوساوي أن الإصابات جزء من كرة القدم، لكن الأمر أصعب في الفريق خاصة وأن الاتحاد لم يخض هذا الموسم أي مباراة بكامل نجومه.

وأكد هوساوي أن الاتحاد ستكون أمامه فرصة لتمثيل الكرة السعودية في مونديال الأندية، معربًا عن أمله في الظهور بمستوى يرضي الجماهير خلال البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، وسيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل.

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ضمك يصدم الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي

تغلب ضمك على ضيفه الاتحاد 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الاتحاد، الذي خاض آخر مباراة له قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم ضمك عن طريق جورج كيفين نكودو، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد لله من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل نكودو الهدف الثاني له ولضمك بعد أربع دقائق من هدف التعادل للاتحاد، قبل أن يسجل مارسيلو جروهي حارس الفريق الضيف الهدف الثالث لضمك في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة وهزت شباكه من تسديدة قوية لطارق حامد لاعب وسط ضمك في الدقيقة 46.

