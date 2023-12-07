الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كورنادو لاعب اتحاد جدة يعد الجماهير بأداء مختلف في كأس العالم للأندية

كورنادو لاعب اتحاد
كورنادو لاعب اتحاد جدة

قال إيجور كورنادو، لاعب اتحاد جدة، إن الأخطاء تسببت في خسارة الفريق أمام ضمك 1 /3، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف كورنادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن على فريقه نسيان تلك الخسارة والاستعداد لمونديال الأندية.

ووعد كورنادو جماهير الفريق بالظهور بأفضل شكل ممكن في البطولة، التي تستضيفها السعودية فيما بين يومي 12 و22 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال عمر هوساوي، مدافع الاتحاد، إنه يلتمس العذر الجماهير بشأن عدم رضاهم عن نتائج الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أن الاتحاد واجه العديد من الظروف الصعبة لاسيما على مستوى الإصابات.

وأضاف هوساوي أن الإصابات جزء من كرة القدم، لكن الأمر أصعب في الفريق خاصة وأن الاتحاد لم يخض هذا الموسم أي مباراة بكامل نجومه.

وأكد هوساوي أن الاتحاد ستكون أمامه فرصة لتمثيل الكرة السعودية في مونديال الأندية، معربًا عن أمله في الظهور بمستوى يرضي الجماهير خلال البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، وسيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا.. منافس الأهلى المحتمل.. الإصابة تُبعد مدافع اتحاد جدة عن كأس العالم للأندية

ضمك يصدم الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي

تغلب ضمك على ضيفه الاتحاد 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الاتحاد، الذي خاض آخر مباراة له قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم ضمك عن طريق جورج كيفين نكودو، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد لله من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل نكودو الهدف الثاني له ولضمك بعد أربع دقائق من هدف التعادل للاتحاد، قبل أن يسجل مارسيلو جروهي حارس الفريق الضيف الهدف الثالث لضمك في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة وهزت شباكه من تسديدة قوية لطارق حامد لاعب وسط ضمك في الدقيقة 46.
 

 

كورنادو اتحاد جدة السعودي كأس العالم للأندية مونديال الاندية ضمك السعودي الدوري السعودي 2023

مواد متعلقة

منافس الأهلى المحتمل.. الإصابة تُبعد مدافع اتحاد جدة عن كأس العالم للأندية

قائمة اتحاد جدة لبطولة كأس العالم للأندية بتواجد أحمد حجازى

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت