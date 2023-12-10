الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يكشف عن الزى الرسمى لبعثة كأس العالم للأندية (صور)

الزي الرسمي لبعثة
الزي الرسمي لبعثة الأهلي المسافرة إلى السعودية

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن الزي الرسمي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ونشر الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لنجوم الفريق والبعثة بالكامل، بالتعاون مع إحدى شركات الملابس الشهيرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى السعودية، غدًا الإثنين استعدادًا للمشاركة في المونديال.

ويستهل الأهلي مشواره يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر، بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية، وسبق له واحتل المركز الثالث في البطولة 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

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