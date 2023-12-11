رئيسة لجنة المرأة بالشروق: سيدات الشروق لديهن وعى بالمشاركة

قالت الأستاذة هبة سرور، رئيسة لجنة المرأة بمدينة الشروق، إن لجنة المرأة ساهمت في دعم السيدات وتعليمهن الحرف اليدوية لخلق باب رزق لهن.

وأضافت أن لجنة المرأة لن تعانى من أى عقبة فى دعوة سيدات الشروق للإدلاء بأصواتهن،

لأنهن على وعى كامل بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.