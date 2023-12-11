الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدارس الإسماعيلية تنفذ محاكاة للعملية الانتخابية لغرس المشاركة الإيجابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت عدد من مدارس محافظة الإسماعيلية تحت رعاية د.محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، محاكاة فعلية للعملية الانتخابية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ للتعريف بمعني المواطنة والعملية الانتخابية وكيفية اختيار الرئيس وتوزيع الأدوار والمهام على الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

ففي مدرسة القومية العربية الخاصة، انطلقت عملية محاكاة لتعليم الأطفال كيفية الانتخاب عن طريق فريق المسرح بالمدرسه والذي قام بتقديم عرض لآلية الانتخاب والفئات المشاركة بالانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية، بدءًا من إعلان الترشح مرورًا بالبرامج الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وفعاليات الفترة الانتخابية، وتم تقديم نماذج للناخبين شباب وشيوخ ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة وتم التعريف بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لتشابه الانتخابات التي تجرى على مستوى الوطن، وقام الطلبة أنفسهم بتنظيم العملية والرقابة عليها، ولعب أدوار الناخبين والمرشحين، تحت إشراف معلميهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

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