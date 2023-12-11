عظيمات مصر.. أول مأذونة مصرية تدلى بصوتها فى الانتخابات 2024

حرصت أمل سليمان عفيفي، أول مأذونة فى مصر والوطن العربى للإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتوجهت لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمدينة القنايات رافعة علم مصر،لإستمرار مسيرة الأمن والأمان ولبناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على مكتسبات المرأة التى تمثل قوة ناعمة قادرة على تغيير الخريطة السياسية، ولإرسال رسالة للعالم على ان شعب مصر قادر على صنع مستقبله بنفسه،والتصدى للتحديات الداخلية والخارجية ولديه من الوعي والحس السياسي لاختيار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة.

وقالت أنها تراهن على المرأة المصرية التى سوف تتصدر الطوابير أمام اللجان الإنتخابية باعتبارها شريك أساسي فى صناعة المستقبل وتنمية المجتمع ولممارسة حقها الدستوري والإدلاء بصوتها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.