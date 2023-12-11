الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كورال "تعليم مطروح" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

مطروح
مطروح

قاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، مسيرة حاشدة تضم عددا كبيرا من المعلمين وذلك للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع بمدينة مرسى مطروح في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وشارك فريق كورال تعليم مطروح خلال المسيرة، حيث قدم الفريق بعض الأغاني الوطنية الجميلة التي نالت إعجاب الحضور أمام لجان زاهر جلال وباحثة البادية ولجنة الوافدين بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية بالكيلو ١.

وقدم شحاتة الشكر لكل المنتسبين للمنظومة التعليمية بعد ذهابهم بكثافة عالية إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني ورسم لوحة وطنية راقية نالت الإعجاب والإشادة والثناء من كافة المتابعين ووسائل الإعلام.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه ئ2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

حضور قوى لسيدات بني سويف في الانتخابات الرئاسية

مدير عام إدارة الشروق التعليمية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

ابنة عم المشير أبوغزالة من البحيرة: أديت واجبي الوطني بالمشاركة في الانتخابات

ناخبون يصطفون أمام اللجان الانتخاببة بالمعادى (صور)

توافد أهالى الفيوم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل