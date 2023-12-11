كورال "تعليم مطروح" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

قاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، مسيرة حاشدة تضم عددا كبيرا من المعلمين وذلك للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع بمدينة مرسى مطروح في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وشارك فريق كورال تعليم مطروح خلال المسيرة، حيث قدم الفريق بعض الأغاني الوطنية الجميلة التي نالت إعجاب الحضور أمام لجان زاهر جلال وباحثة البادية ولجنة الوافدين بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية بالكيلو ١.

وقدم شحاتة الشكر لكل المنتسبين للمنظومة التعليمية بعد ذهابهم بكثافة عالية إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني ورسم لوحة وطنية راقية نالت الإعجاب والإشادة والثناء من كافة المتابعين ووسائل الإعلام.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.