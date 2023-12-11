ابنة عم المشير أبوغزالة من البحيرة: أديت واجبي الوطني بالمشاركة في الانتخابات

حرصت الحاجة فايقة أبوغزالة، مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، وابنة عم الراحل المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، على الوصول إلى مركز الاقتراع باللجنة رقم 20 ومقرها مدرسة الحاج أحمد هويدي الابتدائية المشتركة، التابعة للجنة العامة رقم 14، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، والإدلاء بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ابنة عم المشير أبوغزالة، إن حبها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى هو ما دفعها للحضور إلى اللجنة والإدلاء بصوتها، مؤكدة أنه يجب على جميع المصريين الذهاب إلى لجان الاقتراع والمشاركة بالانتخابات.

وتابعت أنه برغم مرضها إلا أنها أصرت على الحضور إلى مقر لجنة الاقتراع، من أجل إرسال رسالة إلى الشباب بأنه يجب على الجميع الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وطالبت فايقة أبو غزالة المواطنين بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة بأنها على يقين أن الاقبال الذي تشهده الانتخابات الرئاسية خلال اليومين الأول والثاني يؤكد وعي الشعب المصري.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.